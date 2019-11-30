https://news.day.az/world/1180898.html Американский беспилотник провел разведку у российских границ
Американский беспилотник провел разведку у российских границ
Американский стратегический разведывательный беспилотник провел разведку у российских границ, следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным портала, беспилотный аппарат RQ-4B-40 Global Hawk ВВС США с бортовым номером 11-2048 и позывным FORTE10 взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла на острове Сицилия.
В 10:25 по бакинскому времени дрон провел разведку вдоль границ Ленинградской и Псковской областей. Полет проходил на высоте 16 километров со скоростью чуть более 600 километров в час.
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