https://news.day.az/world/1181049.html Трамп выразил Джонсону соболезнования в связи с атакой в Лондоне
Трамп выразил Джонсону соболезнования в связи с атакой в Лондоне
Президент США Дональд Трамп в разговоре с британским премьером Борисом Джонсоном выразил соболезнования в связи с терактом в Лондоне, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Президент выразил соболезнования в связи с террористической атакой в Лондоне", - заявили в Белом доме.
Два лидера лично встретятся на саммите НАТО в Лондоне 3-4 декабря.
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