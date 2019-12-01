Президент США Дональд Трамп в разговоре с британским премьером Борисом Джонсоном выразил соболезнования в связи с терактом в Лондоне, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Президент выразил соболезнования в связи с террористической атакой в Лондоне", - заявили в Белом доме.
 
Два лидера лично встретятся на саммите НАТО в Лондоне 3-4 декабря.
 
 
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