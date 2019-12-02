Постоянный представитель Аргентины в Вене Рафаэль Гросси официально утвержден на посту генерального секретаря Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщил "Интерфакс" со ссылкой на свои источники, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



"Гросси официально избран гендиректором на специальной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ", - сказал собеседник агентства.



Гендиректора МАГАТЭ уполномочен назначать совет управляющих организации. Затем он утверждается Генеральной конференцией, на которой представлены все государства-члены организации.

Гросси сменил на посту гендиректора МАГАТЭ Юкию Амано, который возглавлял агентство с 2009 г. и скончался в конце июля.

