Трамп заявил, что дело по импичменту закрыто
Президент США Дональд Трамп заявил, что после комментариев украинского лидера относительно их телефонного разговора дело по импичменту "закрыто".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его телефонном разговоре с Трампом вопрос предоставления Киеву помощи и обсуждение расследования в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена не были связаны.
"Срочные новости: Президент Украины только что вновь заявил, что президент Трамп не сделал ничего плохого в отношении Украины или нашего взаимодействия и телефонных разговоров. Спасибо президент Зеленский. Дело закрыто. Ничего не делающие демократы должны наконец-то вновь начать работать!" - написал Трамп у себя в Twitter.
Демократы начали процесс импичмента против Трампа, заподозрив, что тот задержал военную помощь Украине, требуя в обмен на помощь расследования против собственного политического противника Байдена. Демократы контролируют палату представителей, что позволяет вынести Трампу импичмент в этой палате, однако в сенате для отстранения президента потребуется две трети голосов, а республиканское большинство выносить импичмент не намерено.
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