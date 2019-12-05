Проходящая в Нанте акция протеста против пенсионной реформы сопровождается беспорядками, полиция применила слезоточивый газ. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Четверг во Франции объявлен днем общенациональной забастовки против объявленной правительством пенсионной реформы. В результате забастовки значительно нарушена работа общественного транспорта. Закрыты 11 линий метро в Париже, наблюдаются значительные перебои в движении пригородных парижских электричек RER, автобусов и трамваев, ходят лишь 10% скоростных поездов TGV.

Во многих французских городах, в том числе Париже, Лионе, Марселе, проходят манифестации.

К акции в Нанте присоединились радикально настроенные участники движения Black Blocs, произошли столкновения с полицией. Правоохранительные органы применили слезоточивый газ, чтобы разогнать погромщиков, отмечает телеканал.

Всего во Франции запланировано около 250 манифестаций.

