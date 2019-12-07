Водители грузовиков заблокировали 15 автострад во Франции
Водители грузовиков заблокировали 15 автострад во Франции в эту субботу в знак протеста против возможного повышения налога на дизельное топливо. Об этом сообщает издание Parisien, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Положение о повышении налога на 2 цента включено в законопроект о бюджете на 2020 год.
Блокировки дорог начались с 7 утра по местному времени (10:00 по Баку). В частности серьезные нарушения движения отмечаются на автомагистрали A7 в регионе Рона-Альпы и на шоссе A75 в Окситании. Водители блокируют ряды на дорогах или создают пробки, проезжая на маленькой скорости.
Всего протесты водителей грузовиков затрагивают одиннадцать регионов страны.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре