Водители грузовиков заблокировали 15 автострад во Франции в эту субботу в знак протеста против возможного повышения налога на дизельное топливо. Об этом сообщает издание Parisien, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Положение о повышении налога на 2 цента включено в законопроект о бюджете на 2020 год.

Блокировки дорог начались с 7 утра по местному времени (10:00 по Баку). В частности серьезные нарушения движения отмечаются на автомагистрали A7 в регионе Рона-Альпы и на шоссе A75 в Окситании. Водители блокируют ряды на дорогах или создают пробки, проезжая на маленькой скорости.

Всего протесты водителей грузовиков затрагивают одиннадцать регионов страны.

