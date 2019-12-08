Власти Американского Самоа закрыли школы и запретили проведение общественных мероприятий из-за вспышки кори, говорится в сообщении департамента здравоохранения территории, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Все школы (частные и государственные), центры дошкольного образования и детские сады будут закрыты на следующей неделе в понедельник, 9 декабря, до последующих распоряжений. Все публичные мероприятия, за исключением церковных служб, запрещены до дальнейших уведомлений", - сообщил департамент в Facebook.

Местная радиостанция 93KHJ сообщает, что зафиксировано 9 случаев заболевания корью.

Правительство соседнего Самоа ранее ввело режим чрезвычайного положения в стране на два дня из-за эпидемии кори. Число жертв эпидемии кори на Самоа достигло 65 человек, всего зафиксировано более 4,4 тысячи случаев заболевания. Власти страны начали массовую вакцинацию.