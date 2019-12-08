https://news.day.az/world/1183335.html США и Иран обменялись учеными, приговоренными к тюремным срокам
США и Иран обменялись учеными, приговоренными к тюремным срокам
Вашингтон и Тегеран обменялись заключёнными учеными. На свободе оказались американский исследователь Сиюэ Вэн, приговоренный в Иране к десяти годам тюрьмы, и иранский биолог Масуд Сулеймани, обвиненный в США в нарушении санкций, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Сделку приветствовал Дональд Трамп. Он написал в Твиттере: "Спасибо Ирану за очень честные переговоры".
США ранее много раз призывали Иран освободить американцев, находящихся в заключении. Президент исламской республики Хасан Роухани заявлял, что готов пойти навстречу Вашингтону, сообщает телеканал "Россия 24".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре