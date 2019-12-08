Пхеньян заявил в воскресенье, что провел "очень важное испытание" на своем космодроме Sohae, что окажет ключевое влияние на стратегическое положение страны.

Об этом говорится в сообщении северокорейского агентства ЦТАК, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

Испытания прошли в субботу днем, их результат был доложен в Центральный комитет правящей Рабочей партии КНДР, сказано в сообщении. Агентство сообщило, что результаты теста окажут "важное влияние на изменение стратегической позиции (Северная Корея) в ближайшем будущем".

О каких испытаниях идет речь, в сообщении не сказано. Агентство Associated Press добавляет, что спутниковые изображения говорят в пользу версии, что Северная Корея, возможно, готовится возобновить испытания двигателей, используемых для приведения в действие спутниковых пусковых установок на площадке космодрома.

Сообщения об испытании поступают после того, как Пхеньян усиливает давление на США с целью заставить их пойти на уступки в переговорах по денуклеаризации.