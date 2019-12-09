В Италии зажгли самую большую в мире новогоднюю елку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, высота дерева составляет 750 метров, а ширина - 450 метров.

Елка представляет собой световую инсталляцию на южном склоне горы Инджино.

Верхушку елки украшает звезда, которая меняет цвет каждые 5 минут.

Всего на дереве порядка 700 огней. Авторы проекта предложили всем желающим "усыновить" огонек и посвятить его близкому человеку.