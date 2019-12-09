https://news.day.az/world/1183502.html В Италии зажгли крупнейшую в мире новогоднюю елку - ФОТО
В Италии зажгли крупнейшую в мире новогоднюю елку - ФОТО
В Италии зажгли самую большую в мире новогоднюю елку.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, высота дерева составляет 750 метров, а ширина - 450 метров.
Елка представляет собой световую инсталляцию на южном склоне горы Инджино.
Верхушку елки украшает звезда, которая меняет цвет каждые 5 минут.
Всего на дереве порядка 700 огней. Авторы проекта предложили всем желающим "усыновить" огонек и посвятить его близкому человеку.
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