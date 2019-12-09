Масштабные природные пожары, которые свирепствуют в Австралии, выжигают все новые города. Ядовитое облако дыма в этот уикенд окутало столицу Канберру, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Задыхаются также в Сиднее, там пламя активно подбирается к жилым кварталам. А эти жуткие кадры сняты в национальном парке страны.

Леса в нем уничтожает огненный торнадо. За считанные часы он превратил в горстку пепла, сотни деревьев и гектары земли. Справиться с лесными пожарами тщетно пытаются уже больше месяца.

За это время погибли 4 человека, сгорели дотла около тысячи домов.

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