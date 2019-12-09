Количество пострадавших в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии возросло до 23 человек. Об этом сказали в полиции во время пресс-конференции, посвященной инциденту, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Там отметили, что на острове вблизи вулкана находились порядка 50 человек.

Пострадавшие были доставлены в больницу. Также был открыт центр временного реагирования. Шесть пострадавших были направлены в ожоговый центр больницы. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось о том, что один человек погиб в результате инцидента.

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