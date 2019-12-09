В Оренбургской области на трассе Оренбург - Акбулак произошло тяжелое ДТП с участием ГАЗели и минивэна., передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.



Как сообщает РИА Новости, жертвами аварии стали четыре человека, еще четверых с травмами доставили в больницу Соль-Илецка.



По предварительной информации, минивэн потерял управление и врезался в ГАЗель. В результате лобового столкновения обе машины загорелись.



По словам источника в правоохранительных органах региона, все четверо погибших являются гражданами Кыргызстана.

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