https://news.day.az/world/1183641.html Страшная авария в России: граждане Кыргызстана сгорели заживо - ВИДЕО
В Оренбургской области на трассе Оренбург - Акбулак произошло тяжелое ДТП с участием ГАЗели и минивэна., передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
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Страшная авария в России: граждане Кыргызстана сгорели заживо - ВИДЕО
В Оренбургской области на трассе Оренбург - Акбулак произошло тяжелое ДТП с участием ГАЗели и минивэна., передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщает РИА Новости, жертвами аварии стали четыре человека, еще четверых с травмами доставили в больницу Соль-Илецка.
По предварительной информации, минивэн потерял управление и врезался в ГАЗель. В результате лобового столкновения обе машины загорелись.
По словам источника в правоохранительных органах региона, все четверо погибших являются гражданами Кыргызстана.
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