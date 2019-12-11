https://news.day.az/world/1184383.html Крупная кибератака на Иран - подробности не разглашают
Крупная кибератака на Иран - подробности не разглашают
Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми сообщил о крупной кибератаке на инфраструктуру страны, ее удалось отразить,передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Не могу рассказать подробностей, однако мы столкнулись с организованной и осуществленной с государственной поддержкой (кибератакой - ред.) на инфраструктуру страны. Атака весьма обширная", - заявил министр, как следует из опубликованного информационным порталом правительства Ирана отрывка видео.
Он добавил, что кибератаку удалось отразить.
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