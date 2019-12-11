NASA показало общественности новую Систему космических запусков, которая должна будет доставить астронавтов на Луну в 2020 году. Соответствующий план получил название "Проект "Артемида", передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Систему описывают как "самую мощную ракету из когда-либо построенных", сообщает Engadged.

В настоящее время SLS завершила последнюю стадию испытаний в плане прочности топливных элементов. Испытательный образец подвергли сжатию, растяжению и изгибанию.

В целом испытания прошли успешно, что весьма порадовало аналитиков NASA.

Отметим, что первое испытание сверхмощной ракеты запланировано на 2021 год.

Примечательно, что Россия также имеет планы по высадке космонавтов на Луну и даже по строительству там постоянной базы.

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