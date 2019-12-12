https://news.day.az/world/1184589.html В Канаде разбился самолет, есть погибшие
В Канаде разбился самолет, есть погибшие
Двухмоторный самолет Piper Aerostar разбился на острове Габриола в канадской провинции Британская Колумбия, в результате погибли три человека, сообщает телеканал CTV со ссылкой на спасателей, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По словам представителя спасательной группы, самолет вылетел из аэропорта в городе Бишоп в американском штате Калифорния и потерпел крушение во время захода на посадку в канадском городе Нанаймо, в результате погибли три человека, находившиеся в самолете.
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