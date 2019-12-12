Европейские члены Greenpeace провели в четверг утром акцию протеста в евроквартале Брюсселя перед открытием саммита Евросоюза. Они взобрались на металлические конструкции на фасаде здания Европейского совета "Европа" и развернули баннер, изображающий желтые и красные языки пламени, как бы охватившего здание, а затем зажгли вокруг баннера файеры. Об этом сообщает телеканал RTBF, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Получившаяся картинка действительно создала иллюзию горящего здания Европейского совета. Надпись на баннере черными буквами "Спасите климат" четко обозначила посыл данной демонстрации.

Всего по сообщению телеканала в акции протеста, которая началась в 07:00 по местному времени (10:00 по Баку), принимали участие около 60 человек.

Данная инициатива не была разрешена, ее участники были временно задержаны для идентификации и дачи показаний, однако против них вряд ли будут применены даже административные меры, учитывая полную поддержку протеста основными бельгийскими СМИ. Вместе с тем она вызвала серьезные автомобильные пробки в районе Евроквартала Брюсселя, поскольку, чтобы снять активистов со здания, пришлось перекрыть центральную улицу бельгийской столицы - Рю де ля Луа (Улицу Закона).

Полиция и СМИ

В результате протеста пострадали освещающие ее журналисты. Несмотря на то, что пресс-центр должен был открыться в 8 утра (10:00 мск), в течении двух часов полиция не пропускала журналистов в здание, вокруг которого убирали последствия акции Greenpeace. Полиция не объяснила журналистам свои действия, в ответ на возмущение нескольких сотен человек, застрявших на улице на холодном ветру в 100 м от здания саммита, офицеры полицейского спецназа выдали примерно следующие реплики: "Мы выполняем распоряжения руководства Евросоюза, не нравится, идите жалуйтесь президенту Евросовета. Мы выполняем нашу работу, надо ждать".

Евроквартал уже со среды находится под усиленным вниманием бельгийских сил правопорядка в рамках подготовки к саммиту. Некоторые журналисты уверены, что активисты вряд ли смогли бы провести такую акцию без помощи кого-то из европейских чиновников.

Первый зеленый

Вопросы борьбы с глобальным изменением климата будут в числе прочих обсуждаться на двухдневном саммите глав государств и правительств ЕС, который проходит в Брюсселе.

Тот факт, что гринписовцы не понесут никакого наказания за свою акцию, подтверждается и заявлением председателя Европейского совета Шарля Мишеля, который по прибытии на саммит ЕС говорил практически исключительно о климате. Хотя саммит будет также обсуждать проблему выхода Великобритании из ЕС, продление санкций против России, усиление финансовых институтов зоны евро.

"Борьба с глобальным изменением климата будет в числе ключевых тем на саммите ЕС. Это вызов, но это также возможность для европейцев, чтобы развивать зеленую экономику, которая позволит обеспечить процветание людей. Европа должна стать первым "зеленым континентом" в мире", - заявил Мишель перед журналистами.

В среду Европейская комиссия - главный исполнительный орган ЕС, которая выполняет функции, аналогичные правительству в национальном государстве, обнародовала Зеленую стратегию Евросоюза - программу работы по борьбе с изменением климата. В документе сказано, в частности, что достижение текущих климатических и энергетических целей к 2030 года потребует дополнительных ежегодных инвестиций в размере €260 млрд, что составляет около 1,5% ВВП всех стран Евросоюза в 2018 году. В остальном Зеленая стратегия ЕС - это просто календарь принятия Еврокомиссией различных директив и прочих бюрократических документов на климатические темы с 11 декабря 2020 года.