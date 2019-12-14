Пять фракций в Великом национальном собрании (парламенте) Турции выступили с совместным заявлением, в котором осудили принятие Сенатом США резолюции, признающей события 1915 года в Османском Государстве в качестве так называемого "геноцида армян", сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Свои подписи под документом поставили представители правящей Партии справедливости и развития (ПСР), а также CHP (Республиканская народная партия), HDP (Народная демократическая партия), MHP (Партия национального действия) и İYİ Parti (Хорошая партия).

"Великое национальное собрание Турции решительно осуждает и отвергаем принятую Сенатом США резолюцию о так называемом "геноциде армян", которая искажает исторические факты и попирает фундаментальные нормы международного права", - говорится в декларации.

В документе подчеркивается, что "резолюция не имеет никакой юридической силы" и "является частью грязной игры".

Авторы заявления напомнили, что Турция открыла свои архивы для всех исследователей, включая армян.

Накануне Сенат США принял резолюцию, признающую события 1915 года в Османском Государстве в качестве так называемого "геноцида армян".

Документ был предложен сенатором от Демократической партии США от штата Нью-Джерси Робертом Менендесом и республиканцем Тедом Крузом (штат Техас).