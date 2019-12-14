Северокорейские военные заявили, что проводимые в настоящее время испытания необходимы, чтобы защитить страну от американской ядерной угрозы.

В генштабе ВС КНДР пояснили, что испытания дают "неоценимо важную информацию", передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Полученные в ходе недавних тестов оборонные технологии позволят разработать стратегическое вооружение, позволяющее КНДР окончательно решить задачу сдерживания США и обеспечения превосходства в мощи над ними", - заявляют в северокорейском генштабе.

В субботу стало известно, что КНДР провела вторые за последние недели испытания на полигоне Сохэ. Южнокорейские эксперты полагают, что речь идет о тестах жидкостного двигателя для межконтинентальных баллистических ракет.

Как сообщалось, в конце прошлой недели на этом же полигоне был испытан ракетный двигатель.

Ракетный полигон "Сохэ" (Тончхан-ни) был частично демонтирован в прошлом году в рамках шагов Пхеньяна по денуклеаризации.

Ранее СМИ опубликовали заявление постоянного представителя КНДР при ООН Кима Сона, в котором страна сообщила об исключении денуклеаризации из повестки переговоров с США.

С мая этого года Пхеньян сообщил о более десяти ракетных испытаниях.