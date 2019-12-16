Президент США Дональд Трамп считает неточными опубликованные в воскресенье результаты опроса телеканала "Фокс ньюс", согласно которым более 50% американцев поддерживают импичмент главы Белого дома. Об этом Трамп написал на своей странице в "Твиттере".

"Опросы "Фокс ньюс", как всегда, неточные, сильно склоняются на сторону демократов. Это так смешно - то же самое было в 2016 году. Они все сделали неправильно", - заявил он, передает ТАСС.

Согласно результатам опроса, опубликованным на сайте телеканала, 50% респондентов поддерживают отстранение Трампа от власти путем импичмента. Еще 4% высказались за импичмент, но против отставки. 41% опрошенных выступает против импичмента.

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США утвердил в пятницу две статьи обвинения против Трампа в рамках импичмента. Представители Демократической партии инкриминируют главе американской администрации злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. Статьи обвинения теперь должны быть рассмотрены на следующей неделе палатой полного состава.

В случае утверждения Палатой представителей обвинительное заключение, подготовленное по итогам расследования в юридическом комитете, будет передано в Сенат Конгресса, где процедура превратится в судебный процесс. Руководить им будет председатель Верховного суда США. Палата представителей на таком процессе фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67). По этой причине при сегодняшнем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.