Судебная реформа может спровоцировать выход Польши из Европейского союза. Об этом говорится в заявлении Верховного суда республики, распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В Польше уже несколько лет продолжается спор вокруг судебной реформы. Многие наблюдатели в стране и за ее пределами считают, что правящая партия "Право и справедливость" (PiS) пытается подчинить себе судебную систему и ограничить ее независимость. На прошлой неделе парламентарии от PiS внесли в парламент очередные поправки в законодательство о судах и Верховном суде с целью "дисциплинировать судей, которые превышают свои полномочия". Это вызвало сильное недовольство как оппозиции, так и значительной части судейского сообщества.

"Противоречие между законодательством ЕС и законодательством Польши, которое инициируют авторы законопроекта, вероятнее всего приведет к тому, что структуры Евросоюза начнут процедуру выявления нарушения обязательств, вытекающих из договоров в рамках ЕС, а в конечном итоге - к необходимости покинуть Европейский союз", - говорится в сообщении.

Верховный суд уверен, что все предлагаемые изменения "заслуживают негативной оценки" и "представляют реальную угрозу для независимости судебной системы Польши".

В заявлении говорится о том, что предложенные изменения в конечном итоге приведут к устранению из профессии тех судей, "чьи взгляды не соответствуют взглядам правящего большинства".

Также свои опасения относительно изменений в законодательстве о судах высказали деканы юридических факультетов польских университетов, распространив во вторник соответствующее заявление. "Как юристы и деканы факультетов, обучающих будущих юристов, мы выражаем глубокую озабоченность неконституционными решениями, предложенными в проекте закона от 12 декабря 2019 года", - говорится в заявлении.

"Считаем, что наша обязанность - представить общественности нашу общую позицию и сигнал лицам, которые правят в государстве, что принятие предлагаемых решений подорвет основные принципы организма, на основе которых функционирует Республика Польша, и которые вытекают как из Конституции, так и права Европейского Союза", - отмечается в документе, который подписали около 15 деканов юридических факультетов крупнейших польских вузов.

Ранее польские власти провели судебную реформу, из-за которой стране грозят дисциплинарные меры Евросоюза. Так, вступивший в силу в июле 2017 года закон "О верховном суде" дал исполнительным органам власти право продлять мандат судей после достижения ими пенсионного возраста, который был понижен до 65 лет. Еврокомиссия считает, что предоставление таких полномочий нарушает положения договора ЕС. ЕК обратилась в суд ЕС с требованием временно приостановить действие польской реформы.

После установления судом ЕС нарушений, государство должно в кратчайшие сроки выполнить решение. В тех случаях, когда ЕК считает, что страна не выполнила решение, она может подать новый иск с просьбой о введении денежных санкций.

ЕК считает, что Польша при проведении судебной реформы не выполнила своих обязательств по обеспечению эффективных средств правовой защиты в независимом и беспристрастном суде. В ЕС считают, что новый дисциплинарный режим для судей в Польше подрывает независимость польских судей, не предоставляя им необходимых гарантий защиты от политического контроля, как того требует суд ЕС.

