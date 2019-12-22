Президент США Дональд Трамп послал американскому истеблишменту сигнал, что с Россией надо продолжать диалог. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Сигнал, который он послал своему истеблишменту, сотрудникам Белого дома, Госдепартамента, очень четкий: с Россией надо продолжать разговаривать. Мы считаем, что это - единственно правильный путь", - заявил он на ток-шоу "Большая игра" на "Первом канале".

Лавров рассказал, что его встреча с американским лидером в Вашингтоне "не была пустой, не была сугубо протокольной". Они обсудили двусторонние отношения, вопросы стратегической стабильности, контроля над вооружениями, региональные конфликты: на Ближнем Востоке, Украине, ситуацию на Корейском полуострове.

"По всем этим вопросам был предельно прямой разговор, никаких попыток "срезать" острые углы. У нас порой серьезные расхождения по той же иранской ядерной программе, по некоторым другим вопросам. Но мы настроены на диалог, и Трамп подтвердил это", - добавил министр.

Лавров 10 декабря совершил визит в США, в ходе которого провел переговоры с госсекретарем Майком Помпео и встретился с президентом Дональдом Трампом.