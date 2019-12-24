Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, устроивших беспорядки в рождественскую ночь на улицах и в торговых центрах города. Об этом сообщает газета South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Полиция применила несколько раз слезоточивый газ после 21.00 по местному времени (17.00 по бакинскому времени) возле гостиницы Peninsula, где тысячи демонстрантов собрались для того, чтобы создать помехи транспортному сообщению.

Полиция предупредила протестующих, что они участвуют в несанкционированном собрании.

Ранее столкновения между полицией и демонстрантами произошли в нескольких торговых центрах в разных частях города.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными. За полгода в Гонконге прошли свыше 900 демонстраций, маршей, протестов, за это время более 5,8 тысячи человек были задержаны, обвинения по различным статьям предъявлены 932 участникам протестов.

