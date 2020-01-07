https://news.day.az/world/1191972.html В Австралии убьют тысячи верблюдов из-за нехватки воды для тушения пожаров

В Австралии убьют тысячи верблюдов из-за нехватки воды для тушения пожаров

В мире, 7 января 2020 21:10 637

Власти Австралии убьют тысячи верблюдов из-за того, что они потребляют слишком много воды, необходимой для тушения пожаров. Кампания по уничтожению животных начнется в среду, 8 января, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Член правления администрации Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara Марита Бейкер рассказала, что верблюды вызывают проблемы в их общине. По ее словам, животные забираются в дома к местным жителям, разрушают объекты инфраструктуры на участках, ломают кондиционеры, что приводит к "хаосу" в жарких и неудобных условиях.

Операция по уничтожению парнокопытных продлится пять дней, сообщает The Hill. Тела убитых верблюдов сожгут или похоронят. Также причиной решения уничтожить животных стали опасения по поводу выбросов парниковых газов - парнокопытные выделяют около одной тонны углекислого газа в год. Популяция верблюдов в стране удваивается каждые девять лет, если ее не регулировать.

Кроме запланированного уничтожения, сотрудники пожарной службы Австралии разрешили ветеринарам и спасателям начать поиск пострадавших животных, которые остались в зонах, затронутых пожарами. По словам координатора федерального департамента окружающей среды Брентона Грира, очень важно, чтобы раненые звери получили всю необходимую помощь, сообщает ТАСС.

Пожар бушует в Австралии с октября 2019 года. Дым от пламени уже достиг стран Латинской Америки за океаном. За время возгораний уничтожены около шести миллионов гектаров леса, погибли тысячи животных.

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