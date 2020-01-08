Глава авиакомпании не сдержал слез, говоря о крушении в Иране - ВИДЕО

Президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) Евгений Дыхне не смог сдержать слёз в киевском аэропорту Борисполь во время обращения к родственникам погибших при крушении пассажирского авиалайнера в Иране, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

- От имени коллектива авиакомпании я приношу глубокие соболезнования семьям людей, которые были на борту. Это был один из лучших наших самолётов с надёжным экипажем в девять человек, - с трудом сказал Дыхне сквозь слёзы.

Президент МАУ также добавил, что авиакомпания прекращает полёты в Иран на неопределённый срок.

Напомним, самолёт "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение в двух километрах от аэропорта Тегерана. На борту было 177 человек, все они погибли. Украинские СМИ публиковали список жертв.

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