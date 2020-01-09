https://news.day.az/world/1192486.html Погибшая в авиакатастрофе в Иране стюардесса успела рассказать об обстреле - ФОТО

Погибшая в авиакатастрофе в Иране стюардесса успела рассказать об обстреле - ФОТО

В мире, 9 января 2020 14:58 1 291

8 января в Иране потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который следовал из Тегерана в Киев. Все находившиеся на борту погибли.

Среди них - 11 граждан Украины, два пассажира и девять членов экипажа. В том числе 27-летняя бортпроводник Екатерина Статник, передает Day.Az со ссылкой на  niknews.mk.ua.

Как выяснили журналисты, она родом из Новой Каховки на Херсонщине. Из собственных источников редакции "ТВ" стало известно, что Екатерина успела позвонить родным и сообщить, что их обстреляли. На этом связь прервалась.

Возможно, предположить, что обстрел был из стрелкового оружия, в результате чего загорелся и взорвался двигатель.

"Катя Статник - наша выпускница 2009 года. Все помнят эту красивую, улыбающуюся девочку. Она не заслужила такой короткой жизни и такой ужасной смерти", - пишут на странице Новокаховской школы №8 в социальных сетях.

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