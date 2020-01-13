https://news.day.az/world/1193467.html США и Турция обсудили усиление роли НАТО на Ближнем Востоке

США и Турция обсудили усиление роли НАТО на Ближнем Востоке

В мире, 13 января 2020 11:54 344

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу обстановку на Ближнем Востоке и роль, которую играет в регионе Североатлантический альянс. Об этом говорится в сообщении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Госсекретарь Майк Помпео провел сегодня разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу для обсуждения событий на Ближнем Востоке. Госсекретарь Помпео вновь заявил, что НАТО должна играть более существенную роль в регионе", - говорится в сообщении. 

Глава американского внешнеполитического ведомства также подчеркнул приверженность США мирному урегулированию в Сирии при содействии ООН.

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