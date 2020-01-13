Иран подаст в суд на Трампа за убийство Сулеймани

Тегеран намерен преследовать президента США Дональда Трампа в судебном порядке за убийство генерала Касема Сулеймани, командовавшего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

Об этом заявил председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нарушение закона будет преследоваться. Мы должны вызвать президента США в качестве главного обвиняемого, - цитирует его агентство Фарс. - Мы это не оставим, он должен быть осужден на международной арене".