https://news.day.az/world/1193730.html США назвали условия снятия санкций с Ирана

США назвали условия снятия санкций с Ирана

В мире, 14 января 2020 07:19 482

США продолжат санкционную политику в отношении Ирана до тех пор, пока Тегеран не прекратит террористическую деятельность. Об этом сообщил государственный секретарь США Майк Помпео, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Еще одним условием он назвал согласие Тегерана на внушающий доверие режим проверок иранской ядерной программы. "Мы восстановили сдерживание, но это не вечно, поскольку риски сохраняются. Мы работаем над тем, чтобы не потерять [достигнутый уровень] сдерживания", - добавил Помпео.

13 января президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом постарается не дать Ирану заполучить ядерное оружие и не позволить ее властям убивать демонстрантов.

Ранее в январе стало известно, что антииранские санкции США привели к потере Тегераном 80 процентов дохода. Кроме того, Иран не может получить доступ почти к 90 процентам резервов иностранной валюты.

Дональд Трамп анонсировал новые санкции против Ирана после того, как Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал две американские авиабазы в Ираке и объявил о начале операции "Мученик Сулеймани" против военных, причастных к гибели в Багдаде командующего спецподразделением "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани. Всего по объектам США были выпущены десятки ракет класса "земля - земля".

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