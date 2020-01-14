https://news.day.az/world/1193842.html Император Японии совершит свой первый зарубежный госвизит - названа страна

Император Японии совершит свой первый зарубежный госвизит - названа страна

В мире, 14 января 2020 12:44 200

Император Японии Нарухито со своей супругой императрицей Масако приняли приглашение посетить Соединенное Королевство весной этого года. Это будет первый заграничный государственный визит японского монарха после его вступления на престол 1 мая 2019 года. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Букингемского дворца на своем сайте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Их Величества Император и Императрица Японии приняли приглашение Ее Величества Королевы прибыть с государственным визитом в Соединенное Королевство весной 2020 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе визита монаршая чета разместится в Виндзорском замке. Информации о программе поездки пока не приводится.

"Япония и Великобритания на протяжении долгого времени развивали дружественные межгосударственные и гуманитарные отношения. Обмены между нашими монархиями играют большую роль в укреплении дружественных отношений", - сказал на пресс-конференции в Токио во вторник генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга. По его словам, поездка должна будет состояться в апреле или мае.

Последний государственный визит императорской четы Японии в Великобританию состоялся в 1998 году. Еще дважды предыдущий император Акихито и его супруга Митико встречались с королевой Елизаветой II в 2007 и 2012 году во время своих поездок в Соединенное Королевство.

Император Нарухито вступил на престол после того, как его отец добровольно ушел на покой по причине преклонного возраста. 22 октября в Токио состоялась церемония представления нового императора стране и миру, на нее были приглашены многочисленные зарубежные гости. 10 ноября император Нарухито и его супруга императрица Масако в открытом лимузине проследовали в специальном кортеже по улицам японской столицы. Их приветствовали более 120 тыс. жителей города и туристов.

Нарухито учился в колледже Мертон при Оксфордском университете, где изучал историю водного транспорта, с 1983 по 1986 годы. Позднее Нарухито написал автобиографическую книгу про жизнь в Великобритании: "Темза и я: два года в Оксфорде" (1993). Масако также училась в Великобритании в Баллиол-колледже при Оксфордском университете, где изучала международные отношения. Оба супруга говорят на английском языке.

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