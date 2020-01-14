Император Японии совершит свой первый зарубежный госвизит - названа страна
Император Японии Нарухито со своей супругой императрицей Масако приняли приглашение посетить Соединенное Королевство весной этого года. Это будет первый заграничный государственный визит японского монарха после его вступления на престол 1 мая 2019 года. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Букингемского дворца на своем сайте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Их Величества Император и Императрица Японии приняли приглашение Ее Величества Королевы прибыть с государственным визитом в Соединенное Королевство весной 2020 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе визита монаршая чета разместится в Виндзорском замке. Информации о программе поездки пока не приводится.
"Япония и Великобритания на протяжении долгого времени развивали дружественные межгосударственные и гуманитарные отношения. Обмены между нашими монархиями играют большую роль в укреплении дружественных отношений", - сказал на пресс-конференции в Токио во вторник генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга. По его словам, поездка должна будет состояться в апреле или мае.
Последний государственный визит императорской четы Японии в Великобританию состоялся в 1998 году. Еще дважды предыдущий император Акихито и его супруга Митико встречались с королевой Елизаветой II в 2007 и 2012 году во время своих поездок в Соединенное Королевство.
Император Нарухито вступил на престол после того, как его отец добровольно ушел на покой по причине преклонного возраста. 22 октября в Токио состоялась церемония представления нового императора стране и миру, на нее были приглашены многочисленные зарубежные гости. 10 ноября император Нарухито и его супруга императрица Масако в открытом лимузине проследовали в специальном кортеже по улицам японской столицы. Их приветствовали более 120 тыс. жителей города и туристов.
Нарухито учился в колледже Мертон при Оксфордском университете, где изучал историю водного транспорта, с 1983 по 1986 годы. Позднее Нарухито написал автобиографическую книгу про жизнь в Великобритании: "Темза и я: два года в Оксфорде" (1993). Масако также училась в Великобритании в Баллиол-колледже при Оксфордском университете, где изучала международные отношения. Оба супруга говорят на английском языке.
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