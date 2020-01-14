Парень поджег иномарку друга после ссоры в баре - ВИДЕО

Очень быстро удалось вычислить поджигателя автомобиля в Москве. Им оказался приятель хозяина машины, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Выяснилось, что молодые люди серьезно поссорились в баре. Один из них не смог стерпеть оскорбления и ушел, но по дороге домой решил жестоко отомстить обидчику. Как именно - придумал на ходу.

На видеозаписи с камер наблюдения запечатлено, как парковку озаряет яркое пламя, которое за мгновение охватило всю иномарку. Акт возмездия мог привести к многомиллионному ущербу, ведь огонь едва не перекинулся и на соседние автомобили.

К счастью, владелец вовремя вышел на улицу и заметил пожар. Он смог потушить авто своими силами еще до приезда спасателей.

Теперь дружбе точно конец, как и свободе самого поджигателя. В отношении него возбудили уголовное дело.

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