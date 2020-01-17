Почти 200 тысяч человек протестуют во Франции из-за социальной реформы - ВИДЕО

Почти 200 тысяч человек по всей Франции вышли на улицы из-за социальной реформы.

В Леоне полиция пыталась разогнать толпу слезоточивым газом. В это же время в Париже задержали уже около 6 тысяч человек. Однако это только накалило ситуацию, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Забастовку объявили и врачи одной из больниц Парижа из-за низкого уровня финансирования здравоохранения. Весь медицинский персонал бросил белые халаты в кучу и отказался работать, пока не будет улучшения условий труда.

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