Тела всех граждан Украины, погибших при крушении Boeing, идентифицированы

Тела всех погибших в авиакатастрофе под Тегераном граждан Украины идентифицированы, заявил в пятницу министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В авиакатастрофе в Иране погибли 11 украинцев.

"Все граждане Украины идентифицированы", - заявил Пристайко в Верховной раде.

По его словам, в пятницу станет известно, когда останки будут доставлены на Украину. Министр добавил, что для этого необходимо завершить технические процедуры.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.