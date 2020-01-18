Ливия будет терять $55 миллионов в день из-за остановки отгрузки нефти

Ливийская национальная нефтяная корпорация заявила о ежедневных потерях в 55 миллионов долларов в связи с остановкой отгрузки нефти в портах Аль-Барика, Рас Лянуф, Аль-Харика, Зайтуния и Ас-Садра. Об этом сообщается в опубликованном заявлении корпорации, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Это приведет к потерям в добыче сырой нефти в размере 800 тысяч баррелей в день, что эквивалентно 55 миллионам долларов", - говорится в заявлении.

Ливийская нефтяная корпорация объявила о чрезвычайном положении после блокировки работы портов по распоряжению командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара. Официальный представитель Ливийской национальной армии Ахмед аль-Мисмари заявил, что акции против нефтяных объектов "осуществляет ливийский народ".

Ранее сообщалось, что ливийские племена и местные общественные организации на востоке Ливии призвали к закрытию нефтяных терминалов в знак протеста против действий правительства национального согласия в Триполи. Миссия ООН по поддержки Ливии в свою очередь призвала стороны не вовлекать нефтяные месторождения и объекты в зону противостояния, заявив, что подобные действия негативно скажутся на экономике страны и в первую очередь на ливийском народе.

