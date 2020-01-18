https://news.day.az/world/1195239.html В Канаде более тысячи домов остались без света из-за снегопада

В Канаде более тысячи домов остались без света из-за снегопада

В мире, 18 января 2020 18:35 477

Более 20 тыс. жилых домов и других строений остались без электроснабжения на острове Ньюфаундленд, на который в пятницу обрушился мощный снежный шторм. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в субботу сообщил телеканал CTV.

По данным Национального метеобюро, с вечера пятницы местами уже выпало более 70 см снега. При этом непогода сопровождается ураганным ветром с порывами до 150 км/ч (42 м/с). Мощный снежный шторм пришел со стороны Атлантического океана и пока не закончился, хотя интенсивность снегопада уже снизилась.

Власти города Сент-Джонс - крупнейшего города острова Ньюфаундленд - объявили о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с мощным снежным штормом. Введение режима ЧС означает, что должны закрыться все госучреждения, банки, офисы и магазины, а на улицах разрешено движение только спецтранспорта. Непогода уже стала причиной отмены и задержки десятков авиарейсов.

На острове Ньюфаундленд проживают 480 тыс. человек, из них более 108 тыс. - в Сент-Джонсе, который также является столицей провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.

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