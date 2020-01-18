https://news.day.az/world/1195273.html Принц Гарри и Меган Маркл откажутся от титула Их Высочеств

Принц Гарри и Меган Маркл откажутся от титула Их Высочеств

В мире, 18 января 2020 23:44 328

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Ее Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи, а также получать на это деньги. Об этом, как передает ТАСС, говорится в заявлении, распространенном в субботу Букингемским дворцом, сообщившим о достижении соглашения между принцем и другими членами монаршей фамилии по поводу будущего статуса супругов.

"Герцог и герцогиня Сассекские больше не будут использовать титулы Их Высочеств, а также больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи", - говорится в документе.

Изменения в официальном статусе принца и его жены вступят в силу весной этого года.

Также сообщается, что пара намерена вернуть в бюджет средства, потраченные на ремонт их резиденции.

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