В Берлине открылась международная конференция по Ливии

Международная конференция по Ливии на высшем уровне открылась в воскресенье в германской столице, она проходит в Ведомстве федерального канцлера ФРГ при участии как минимум 10 глав государств и правительств, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как ожидается, ключевые договоренности будут зафиксированы в итоговом документе конференции. Как ранее сообщил и.о. министра иностранных дел Сергей Лавров, они практически согласованы. Проект, который есть в распоряжении ТАСС, включает перемирие, создание механизма контроля над режимом прекращения огня, выполнение запрета на ввоз оружия в Ливию, возобновление политического процесса в стране, возвращение государству контроля над армией, проведение экономических реформ и соблюдение гуманитарного права.

В берлинском саммите помимо российского лидера участвуют генсек ООН Антониу Гутерриш, президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, госсекретарь США Майкл Помпео, представители Алжира, Египта, ОАЭ, Китая. В Берлин прибыли также глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар. Как ожидается, они не примут участие в основных дискуссиях и будут привлечены к работе встречи в самом конце, если остальные участники согласуют итоговый документ.

Как считают в правительстве ФРГ, конференция "не решит одним ударом все проблемы Ливии, но в лучшем случае может стать началом того, что лучше, чем война".

"Она должна способствовать тому, чтобы планы ООН по политическому процессу получили шанс" на реализацию, подчеркнул официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. "Это произойдет, лишь если будет соблюдаться перемирие и если все стороны возьмут на себя обязательство принять эффективные меры по прекращению потока оружия в Ливию", - отметил представитель правительства ФРГ. "Все должны понять, что военным путем в этом конфликте нельзя выиграть", - подчеркнул он.

Конференция вызвала большой общественный резонанс - на нее аккредитованы около 800 журналистов со всего мира. В столице ФРГ в воскресенье приняты повышенные меры безопасности. Правопорядок в Берлине обеспечивают почти 5 тыс. полицейских.