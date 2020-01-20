https://news.day.az/world/1195421.html Участники конференции по Ливии в Берлине приняли совместное заявление

Участники конференции по Ливии в Берлине приняли совместное заявление

В мире, 20 января 2020 07:33 371

Участники международной конференции по Ливии приняли совместное заявление и призвали к прекращению всех военных передвижений на территории страны, в том числе в рамках оказания сторонам конфликта непосредственной помощи. Об этом говорится в принятом в воскресенье итоговом документе международной конференции по Ливии в Берлине.

"Мы призываем к прекращению всех военных передвижений сторонами конфликта или в рамках оказания сторонам конфликта непосредственной помощи на всей территории Ливии с самого начала процесса прекращения огня", - отмечается в документе.

Участники конференции также призвали осуществить "способствующие укреплению доверия меры, такие как обмен пленными".

Санкции в отношении нарушителей режима прекращения огня

Участники международной конференции по Ливии в Берлине призвали Совет Безопасности ООН ввести санкции в отношении нарушителей режима прекращения огня в стране. 

"Мы призываем СБ ООН ввести соответствующие санкции в отношении нарушителей соглашений о прекращении огня, а государства-члены - обеспечить их выполнение", - отмечается в документе.

"Мы призываем ООН оказать содействие в переговорах между сторонами, в том числе путем немедленного учреждения технических комитетов по надзору и контролю за соблюдением режима прекращения огня", - говорится в тексте. Также в коммюнике содержится призыв в адрес членов ООН "взять на себя обязательства по предоставлению Миссии ООН по поддержке в Ливии необходимого личного состава и оснащения для эффективного поддержания режима прекращения огня" в соответствии с резолюцией СБ ООН 2486.

Снижение насилия

Участники международной конференции по Ливии в Берлине приветствовали снижение уровня насилия после инициативы о перемирии от 12 января и призвали усилить меры по прекращению огня. Об этом говорится в принятом в воскресенье итоговом документе международной конференции по Ливии в Берлине.

"Мы приветствуем заметное сокращение насилия с 12 января и переговоры, проведенные в Москве 13 января, а также все другие международные инициативы, направленные на то, чтобы проложить путь к соглашению о прекращении огня. Мы призываем все заинтересованные стороны удвоить свои усилия для устойчивого прекращения военных действий, деэскалации и постоянного прекращения огня", - отмечается в документе.

Участники конференции подтвердили "лидирующую роль специального представителя генсекретаря ООН в этом контексте". "Мы призываем к принятию эффективных, поддающихся контролю, последовательных и взаимных мер. К этому относятся осуществление вызывающих доверие шагов в направлении расформирования вооруженных групп и ополчений в соответствии со статьей 34 Ливийского политического соглашения и положениями резолюций 2420 и 2486 СБ ООН, что приведет к всеобъемлющему и долговременному прекращению боевых действий, в том числе воздушных операций над территорией Ливии", - говорится в документе. "Мы призываем к передислокации тяжелых вооружений, артиллерии и воздушных судов", - указывается в документе.

Разоружение военизированных групп

Участники международной конференции по Ливии в Берлине призвали к разоружению военизированных групп или их включению в государственные структуры безопасности, что должно решаться на индивидуальной основе. Об этом говорится в принятом в воскресенье итоговом документе конференции.

"Мы призываем к всеобъемлющему процессу демобилизации и разоружения вооруженных групп и формирований в Ливии и последующей интеграции соответствующего личного состава в гражданские, военные учреждения и органы безопасности в индивидуальном порядке - на основе учета численности личного состава вооруженных групп и проверки", - отмечается в документе. "Мы призываем ООН поддержать этот процесс", - говорится в нем.

"Мы призываем к прекращению всех военных передвижений сторонами конфликта или в рамках оказания сторонам конфликта непосредственной помощи на всей территории Ливии с самого начала процесса прекращения огня", - отмечается в документе.

В нем также звучит призыв "начать способствующие укреплению доверия меры, такие как обмен пленными". Участники конференции подтвердили "необходимость борьбы с терроризмом в Ливии всеми средствами в соответствии с Уставом ООН и международным правом". "Мы призываем все стороны отмежеваться от террористических групп, включенных в составленный ООН список. В этой связи мы приветствуем усилия по борьбе с отдельными террористами и террористическими организациями, признанными таковыми СБ ООН", - говорится в документе.

В заявлении говорится о необходимости выполнения резолюции 2368 СБ ООН и других резолюций в отношении террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) и определенных лиц, групп и организаций. В частности, речь идет о положениях, касающихся запрета на их передвижение и заморозки денежных средств и других финансовых активов или экономических ресурсов. Участники конференции подтвердили приверженность сотрудничеству с целью противодействия угрозе, исходящей от иностранных террористов и боевиков.

​​​​Эмбарго на поставки оружия

Участники прошедшей в воскресенье в Берлине конференции по Ливии договорились соблюдать эмбарго на поставки оружия в страну. 

"Мы обязуемся безоговорочно и в полной мере уважать и выполнять эмбарго на поставки оружия, установленное в соответствии с резолюцией 1970 (2011) СБ ООН и последующими резолюциями, в том числе по нераспространению оружия из Ливии, и призываем все международные субъекты делать то же самое", - говорится в тексте.

"Мы призываем все стороны воздержаться от любых действий, усугубляющих конфликт или не соответствующих установленному СБ ООН эмбарго на поставки оружия или режиму прекращения огня, в том числе от финансирования военного потенциала или вербовки наемников, - отмечается в коммюнике. - Мы повторяем наш призыв к прекращению какой-либо поддержки террористов и террористических групп, которые признаны таковыми ООН. Все лица, виновные в совершении террористических актов, должны быть привлечены к ответственности".

В тексте коммюнике говорится о призыве "применять санкции СБ ООН и обеспечивать их соблюдение" в отношении ответственных за нарушение оружейного эмбарго или режима прекращения огня, введенных Совбезом. Канцлер Германии Ангела Меркель, в свою очередь, на финальной пресс-конференции заявила, что "о санкциях как таковых не говорили". "Мы говорили о том, что документы должны быть обсуждены еще раз в Совбезе ООН и утверждены там", - заявила Меркель.

"Мы обязуемся прилагать усилия по укреплению существующего механизма контроля со стороны ООН и компетентных национальных и международных органов в рамках имеющихся у нас возможностей, включая наблюдение за водными, воздушными и наземными пространствами, а также путем предоставления дополнительных ресурсов, в частности спутниковых изображений", - говорится в коммюнике.

Монополия государства на законное применение силы

Участники конференции по Ливии в Берлине призвали восстановить монополию государства на законное применение силы, создав единые ливийские силы безопасности под гражданским руководством.

"Мы призываем восстановить монополию государства на законное применение силы, - указывается в тексте. - Мы поддерживаем создание единых ливийских национальных сил безопасности, полиции и вооруженных сил под центральным гражданским руководством в развитие каирских переговоров и подписанных по их итогам документов".

Безопасность нефтяных объектов

Участники конференции по Ливии в Берлине призвали все стороны гарантировать безопасность нефтяных объектов и воздержаться от любых враждебных действий в отношении нефтяной инфраструктуры. 

"Национальная нефтяная корпорация (ННК) является единственной независимой и законной нефтяной компанией Ливии в соответствии с резолюциями 2259 (от 2015 года) и 2441 (от 2018 года) Совета Безопасности ООН. Мы настоятельно призываем все стороны гарантировать безопасность ее объектов и воздержаться от любых враждебных действий в отношении нефтяной инфраструктуры, - указывается в тексте. - Мы отвергаем любые попытки нанести ущерб ливийской нефтяной инфраструктуре, любую незаконную эксплуатацию ее энергетических ресурсов, принадлежащих ливийскому народу, путем продажи или покупки ливийской сырой нефти и ее производных вне контроля ННК и призываем к прозрачному и справедливому распределению нефтяных доходов".

Невмешательство в вооруженный конфликт
Участники международной конференции в Берлине обязались воздерживаться от вмешательства в вооруженный конфликт в Ливии.

"Мы обязуемся воздерживаться от вмешательства в вооруженный конфликт или во внутренние дела Ливии и призываем все международные субъекты последовать нашему примеру", - говорится в заявлении.

Также страны-участницы признали "центральную роль ООН в содействии инклюзивному межливийскому политическому процессу и процессу примирения".

Механизм экономического восстановления

Участники конференции по ливийскому урегулированию предложили создать "механизм экономического восстановления для Ливии" под контролем будущего единого правительства для приоритетной реконструкции городов Бенгази, Дерна, Мурзук, Себха, Сирт и Триполи. 

Ливийская армия

Участники конференции по Ливии в Берлине призвали восстановить монополию государства на законное применение силы, создав единые ливийские силы безопасности под гражданским руководством.

"Мы призываем восстановить монополию государства на законное применение силы, - указывается в тексте. - Мы поддерживаем создание единых ливийских национальных сил безопасности, полиции и вооруженных сил под центральным гражданским руководством в развитие каирских переговоров и подписанных по их итогам документов".

Международный комитет

Международный комитет по сопровождению для поддержания координации будет создан по итогам международной конференции по Ливии.

"Мы создаем под эгидой ООН Международный комитет по сопровождению для поддержания координации по итогам берлинской конференции", - указывается в документе. Встречи комитета будут проводиться на двух уровнях: одна пленарная сессия на уровне старших должностных лиц будет проходить каждый месяц, а заседание технических рабочих групп на уровне экспертов - дважды в месяц в закрытом формате. Каждую группу будет возглавлять представитель ООН.

"Мы призываем генерального секретаря ООН, его специального представителя по Ливии и сопредседателей "Берлинского процесса" довести итоги процесса и саммита до сведения ливийского народа, - подчеркивается в документе. - Мы выражаем полную поддержку мер по выполнению данных решений специальным представителем генерального секретаря ООН по Ливии".

Международная конференция по Ливии прошла в воскресенье в германской столице при участии как минимум 10 глав государств и правительств. В берлинском саммите участвовали генсек ООН Антониу Гутерриш, госсекретарь США Майкл Помпео, представители Алжира, Египта, Китая и ОАЭ. В Берлин также прибыли глава Правительства национального согласия Ливии Фаиз Саррадж и командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар.

Создание президентского совета

Участники берлинской конференции по ливийскому урегулированию настаивают на создании президентского совета и формировании правительства, представляющего все внутренние силы и утвержденного Палатой представителей (парламентом). 

Как указывается в тексте, основой для достижения урегулирования ситуации должно служить Ливийское политическое соглашение. "Мы также призываем к созданию дееспособного президентского совета и формированию единственного, объединенного, инклюзивного и эффективно работающего правительства Ливии, утвержденного Палатой представителей", - отмечается в документе. В нем подчеркивается, что всеобъемлющий политический процесс должен проходить под эгидой Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ). Этот процесс предусматривает проведение независимых и свободных парламентских и президентских выборов, организованных Высокой национальной избирательной комиссией.

Особая роль отводится Совету Безопасности ООН, Африканскому союзу, Лиге арабских государств и Европейскому союзу, которые должны оказывать противодействие силам, препятствующим политическому процессу, согласно соответствующим решениям СБ ООН, говорится в тексте. В нем также отмечается необходимость обеспечения справедливого, равноправного и подотчетного распределения государственных богатств и ресурсов между различными географическими районами Ливии. Таким образом, по мнению участников конференции, устраняются основной источник недовольства и причина взаимных обвинений. При этом особо указывается, что район Феззан, которому не уделялось достаточного внимания на протяжении долгого времени, нуждается в восстановлении общественно-социальной структуры.

Создание механизма "пять плюс пять"

Создание военной мониторинговой комиссии "пять плюс пять" закреплено в принятом в воскресенье итоговом документе международной конференции по Ливии в Берлине.

"Приветствуем тот факт, что премьер-министр Саррадж и фельдмаршал Халифа Хафтар назначили своих представителей в военную комиссию "пять плюс пять", предложенную миссией ООН по Ливии", - подчеркивается в нем.

"Для того чтобы обеспечить содержательные и серьезные переговоры в рамках комиссии "пять плюс пять", все участники конференции заявляют, что они будут воздерживаться от любого дальнейшего развертывания вооруженных сил или [военных] операций до тех пор, пока соблюдается перемирие", - гласит документ.

Как заявила в воскресенье канцлер Германии по итогам конференции, стороны конфликта в Ливии назвали участников для военной мониторинговой комиссии "пять плюс пять". По ее словам, этот орган должен "стать основой для того, чтобы это перемирие оказалось действительно устойчивым режимом прекращения огня".

Со своей стороны генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что комиссия соберется в ближайшие дни в Женеве.

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В Шарм-эш-Шейхе запретили использовать пакеты и посуду из пластика 18 января 21:10, Туризм 8 561
Королева оставила принца Гарри и Меган Маркл без поваров, горничных и лакеев 18 января 21:03, В мире 11 379
Южный газовый коридор предоставил Азербайджану существенное преимущество на европейском рынке - Ильгар Велизаде 18 января 20:59, Политика 12 992
В Баку автомобиль сбил насмерть школьницу 18 января 20:54, Общество 12 368
Ровнаг Абдуллаев выдвинул свою кандидатуру на пост президента АФФА 18 января 20:33, Общество 9 104
Состоялось 10-е Общее собрание Федерации гимнастики Азербайджана 18 января 19:53, Политика 11 292
США испытали двигатель гиперзвуковой ракеты 18 января 19:00, В мире 9 144
Гибралтар может присоединиться к Шенгену после Brexit 18 января 18:55, В мире 8 936
В Сомали террорист-смертник подорвал автомобиль, есть погибшие и раненые 18 января 18:49, В мире 8 789
ООН призвала не делать из нефтяных объектов в Ливии зоны конфликта 18 января 18:41, В мире 8 849
В Канаде более тысячи домов остались без света из-за снегопада 18 января 18:35, В мире 8 922
Джордж Мартин разозлил фанатов анонсом выхода книги 18 января 18:28, В мире 8 970
Ливия будет терять $55 миллионов в день из-за остановки отгрузки нефти 18 января 18:20, В мире 8 905
Международная ассоциация воздушного транспорта отозвала код обозначения Bek Air 18 января 18:10, В мире 8 916
Иран передаст Украине черные ящики сбитого в Тегеране Boeing 18 января 18:00, В мире 9 007
Эльчин Ибрагимов: Каждая провокация армянских вооруженных подразделений будет жестко пресекаться 18 января 17:51, Политика 9 365
Талибы рассчитывают, что мирное соглашение с США будет подписано до конца января 18 января 17:45, В мире 9 030
В Багдаде заявили, что Ирак не станет ареной региональной войны 18 января 17:37, В мире 9 071
По Берлину в рамках акции протеста прошла колонна сельхозтехники 18 января 17:30, В мире 9 043
В списке богатейших людей мира сменился лидер 18 января 17:24, В мире 9 804
Испытание системы спасения корабля Crew Dragon отложили на сутки 18 января 17:16, Технологии 9 079
В Дагестане более 130 человек остаются в больнице с кишечной инфекцией 18 января 17:07, В мире 9 144
В Азербайджане начинается прием обращений по аренде квартир с правом выкупа - ДАТА 18 января 16:58, Общество 12 126
В рамках гуманизации политики наказаний в Азербайджане освобождены тысячи осужденных 18 января 16:50, Общество 9 532
Эрдоган назвал взаимодействие с Турцией очевидным выбором для Европы 18 января 16:41, В мире 9 332
Тела обгоревших музыкантов нашли в грузовике в Мексике 18 января 16:33, В мире 9 358
Экспорт нефти из Ливии сократится на 700 баррелей в день из-за закрытия портов - СМИ 18 января 16:22, В мире 9 513
Глава МВФ предупредила о риске начала новой Великой депрессии 18 января 16:16, В мире 9 492
В 2019 году десятки семей шехидов 20 Января получили квартиры - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАММИНИСТРА 18 января 16:08, Общество 9 635
«Роснефть» увеличила долю в немецком НПЗ Bayernoil 18 января 16:01, В мире 9 428
Хикмет Гаджиев: Парламентские выборы станут еще одной важной возможностью для трансформации азербайджанского общества 18 января 15:55, Политика 9 320
Резолюция Европы не оставила шансов для спекуляций Армении в вопросе территориальной целостности - очередная победа азербайджанской дипломатии 18 января 15:45, Политика 9 507
Илон Маск взорвет ракету для проверки безопасности нового космического корабля 18 января 15:31, Технологии 9 499
Обновление Милли Меджлиса Азербайджана придаст новый импульс развитию страны - экс-депутат турецкого парламента 18 января 15:20, Политика 9 363
Дмитрий Савельев: Баку должно быть присвоено звание Города трудовой доблести 18 января 15:15, Политика 9 679
Хикмет Гаджиев: Азербайджан видит большой потенциал для сотрудничества с Францией в сфере безопасности и обороны 18 января 15:11, Политика 9 390
Эрдоган призвал Европу избежать исторической ошибки в Ливии 18 января 15:02, В мире 9 719
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