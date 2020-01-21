https://news.day.az/world/1195895.html Трюдо призвал Иран передать черные ящики той стране, где их могут быстро расшифровать

Трюдо призвал Иран передать черные ящики той стране, где их могут быстро расшифровать

В мире, 21 января 2020 20:10 281

Иранской стороне следует немедленно передать черные ящики сбитого украинского лайнера на экспертизу в одну из стран, которая обладает необходимыми технологиями для быстрой их расшифровки. Об этом во вторник заявил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо в Виннипеге. Его выступление транслируют национальные телеканалы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы хотим, чтобы черные ящики были отправлены [из Ирана] немедленно, - сказал он. - Мы призываем Иран отправить их в то место, где их могут быстро расшифровать". Трюдо пояснил, что Тегеран не обладает достаточными техническими возможностями, которые необходимы для быстрого анализа данных с поврежденных черных ящиков. Он также добавил, что приезд соответствующих специалистов в Иран также не поможет в расшифровке черных ящиков, так как на месте нет необходимого оборудования.

Кроме того, Трюдо сообщил, что непризнание Ираном двойного гражданства жертв крушения является определенным вызовом для Оттавы, "так как может стать препятствием при оказании помощи семьям погибших". Он подчеркнул, что Ирану в этом вопросе следует уважать желание семей жертв авиакатастрофы.

В воскресенье глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявил, что Иран еще не принял решения об отправке черных ящиков украинского лайнера за границу и самостоятельно расшифровывает бортовые самописцы. Совет по безопасности на транспорте Канады (TSB) в воскресенье распространил сообщение о том, что представитель Бюро по расследованию авиационных происшествий Исламской Республики Иран (AAIB), руководящий расследованием катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в аэропорту Тегеран, может прибыть на Украину в течение недели. Ранее Резайефар сообщал, что бортовые самописцы сбитого в Иране Boeing 737 будут отправлены на Украину.

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