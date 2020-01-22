Правительство США после 12-летнего перерыва назначило посла в Боливии

Правительство США впервые с 2008 года намерено направить посла в Боливию. Об этом сообщило во вторник посольство североамериканской страны после встречи и.о. президента Боливии Жанин Аньес с заместителем госсекретаря США по политическим делам Дэвидом Хейлом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Замгоссекретарь Хейл объявил о решении США продвинуться в вопросе обмена послами с Боливией в связи с новыми возможностями, которые открылись для укрепления двусторонних отношений", - цитирует газета La Razon заявление посольства.

По данным дипмиссии, во время встречи Аньес и Хейл также обсудили предстоящие выборы президента Боливии, запланированные на 3 мая.