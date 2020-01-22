https://news.day.az/world/1195979.html Правительство США после 12-летнего перерыва назначило посла в Боливии
Правительство США после 12-летнего перерыва назначило посла в Боливии
Правительство США впервые с 2008 года намерено направить посла в Боливию. Об этом сообщило во вторник посольство североамериканской страны после встречи и.о. президента Боливии Жанин Аньес с заместителем госсекретаря США по политическим делам Дэвидом Хейлом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Замгоссекретарь Хейл объявил о решении США продвинуться в вопросе обмена послами с Боливией в связи с новыми возможностями, которые открылись для укрепления двусторонних отношений", - цитирует газета La Razon заявление посольства.
По данным дипмиссии, во время встречи Аньес и Хейл также обсудили предстоящие выборы президента Боливии, запланированные на 3 мая.
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