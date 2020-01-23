В Турции предложили включить российские C-400 в оборонную систему НАТО

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предложил создать рабочую группу НАТО для оценки того, как российская система С-400 может быть интегрирована в оборонную систему НАТО, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Такое предложение глава турецкого МИД сделал, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Беспокойство заключается в том, что истребители F-35 и системы C-400 несовместимы... Давайте создадим рабочую группу, НАТО сможет руководить ею. Позвольте экспертам изучить этот вопрос и сделать оценку", - заявил Чавушоглу.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.