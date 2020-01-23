Transparency International сообщила о рекордном уровне коррупции в США

Международная организация Transparency International, финансируемая рядом стран, в том числе США, и за счет частных средств, включая Фонд американского миллиардера-финансиста Джорджа Сороса, опубликовала доклад за 2019 год об индексе восприятия коррупции, согласно которому в США зафиксирован рекордно высокий уровень с 1995 года, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Индекс восприятия коррупции Transparency International с 1995 года составляется на основе опросов экспертов и предпринимателей о коррупции в государственном секторе, проведенных независимыми организациями. До 2011 года страны мира ранжировались по шкале от 10 (отсутствие коррупции) до 0 (максимальная степень коррумпированности). С 2012 года шкала изменилась, и страны стали оцениваться по 100-балльной системе по тому же принципу (100 - отсутствие коррупции).

Согласно данным доклада, США набрали 69 баллов и превзошли свой худший результат за всю историю - 71 балл, который был зафиксирован в 2018, 2011 (7,1 по старой шкале) и 2010 (7,1) годах. В новом рейтинге Штаты находятся на 23-м месте.

Наивысшее число баллов в рейтинге - 78, то есть наименьший уровень коррупции, у США было зафиксировано в 1995 и в 2000 годах, согласно статистике докладов TI.

В докладе также отмечается, что уровень коррумпированности стран "Большой семерки" повысился по сравнению с прошлым годом, более двух третей стран, в том числе многие из наиболее развитых стран мира, находятся в состоянии стагнации или демонстрируют ухудшение в своих усилиях по борьбе с коррупцией.

Кроме Италии уровень коррупции либо остался прежним, как в случае с Германией и Японией, либо повысился. Так, Канада в 2019 году набрала на четыре балла меньше, чем в 2018 году (она занимает 12-ю строчку рейтинга с 77 баллами), Франция потеряла три балла (сейчас она занимает 23-ю строчку с 69 баллами), Великобритания также потеряла три балла (12-я строчка рейтинга, 77 баллов).

"Правительства должны в срочном порядке разобраться с коррупционной ролью больших денег в финансировании политических партий и чрезмерным влиянием, которое они оказывают на наши политические системы", - заявила глава организации Делиа Феррейра Рубио.

Неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International была основана в 1993 году бывшим региональным директором всемирного банка Петером Эйгеном. Всего в мире работает порядка 100 ее филиалов, в России TI представлена Центром антикоррупционных исследований и инициатив "ТИ-Р". Финансируется Transparency International в основном за счет дотаций правительств, в частности США, Германии, Великобритании, Еврокомиссии, а также средств частных фондов, в том числе Фонда Сороса.

Основных руководителей Transparency International подозревают в частности в связях с американским ЦРУ и британской разведкой Ми-6. Исследования Transparency International нередко становились предметом критики, причем как их результаты, так и методы составления рейтингов. Индекс восприятия коррупции составляется организацией в основном только из заявлений других неправительственных организаций и данных СМИ, кроме того, по мнению экспертов, технология сведения данных в единый индекс позволяет подгонять индекс под любой результат.