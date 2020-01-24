В Швейцарии отчеканили самую маленькую золотую монету в мире

Монетный двор Швейцарии выпустил самую маленькую золотую монету в мире со знаменитым изображением Альберта Эйнштейна, показывающего язык, сообщается в пресс-релизе, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Вес изделия чуть больше 60 миллиграммов, а диаметр - почти три миллиметра. Номинал монеты составляет четверть швейцарского франка. Изображенного на лицевой стороне ученого невозможно разглядеть невооруженным глазом, поэтому был выпущен также специальный комплект, в который входит увеличительное стекло и осветительный прибор: они позволят разглядеть монету в мельчайших подробностях.

Монетный двор отмечает, что на выпуск изделия их вдохновил сам Эйнштейн, который почти треть своей жизни провел в Швейцарии. Благодаря "целеустремленности, терпению и изобретательности", ученому удалось вывести формулу сохранения энергии и совершить тем самым научный прорыв. Этими же качествами старались руководствоваться и при создании монеты, говорится в сообщении.

Монета с изображением Эйнштейна была выпущена одновременно с еще двумя монетами, на одной запечатлен известный швейцарский теннисист Роджер Федерер, в данный момент принимающий участие в турнире Australia Open, а на второй - заяц.