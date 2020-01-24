https://news.day.az/world/1196683.html Дмитрий Козак назначен заместителем главы администрации президента РФ
Дмитрий Козак назначен заместителем главы администрации президента РФ
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Козака заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации, сообщает пресс-служба Кремля в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Назначить Козака Дмитрия Николаевича заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
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