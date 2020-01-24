Испанию захлестнули гигантские волны и окутала морская пена - ФОТОРЕПОРТАЖ

В Испании два дня бушевал шторм "Глория". Особенно пострадало средиземноморское побережье страны (автономные сообщества Каталония, Валенсия, Мурсия и Андалусия) и Балеарские острова. Здесь высота волн достигала 7 метров, а ветер порывами до 144 км/ч валил деревья и рушил конструкции. Стихия уже унесла жизни 8 человек, 200000 местных жителей остались без электричества.

Женщина, стоя по пояс в морской пене, пытается войти в свой дом в Коста-Браве, Тосса-де-Мар.

На Майорку обрушились разрушительные волны. На данный момент число погибших составляет 8 человек.

Среди погибших 43-летний инженер, раздавленный неуправляемым фургоном в минувшее воскресенье, фермер, оказавшийся взаперти своей теплицы во время града, и бездомная румынка из Коста-Бланки.

На кадре стена воды, надвигающаяся на здания

Затопленный дом в Мальграт-де-Мар, провинция Барселона.

Поля под водой.

Шторм уже назвали самым разрушительным из тех, что видела Испания.

В Каталонии ожидаются сильные дожди и наводнения. Глава каталонского министерства внутренних дел Мигель Бух заявил, что следующие несколько часов в регионе будут тяжелыми.

Дожди усилят наводнение, реки выйдут из берегов.

Коста-Бланка, Коста-Брава и Балеарские острова оказались в числе наиболее пострадавших районов.

Тосса-де-Мар, Каталония, 20 января 2020 года.

Волны в Барселоне. Волна высотой почти 15 м, рекордная для Балеарских островов, была зафиксирована у острова Менорка 21 января. Супермаркеты на Майорке испытывают дефицит некоторых продуктов из-за перебоев поставок с материка.

Гуляющие по Барселоне в шторм.

Аэропорт Аликанте, переживший пожар на крыше на прошлой неделе, на полтора дня остановил авиасообщение.

Пляж Барселоны во власти "Глории".

Из-за сбоя в электроснабжении большая часть провинции Жирона осталась без электричества. В Каталонии, а также в Валенсии и Арагоне временно закрыли школы. Дорожные власти заявили, что десятки дорог заблокированы снегом, в том числе шоссе A7 между северо-восточным городом Фигерас и французской границей.

Источник