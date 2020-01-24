В Хьюстоне прогремел сильный взрыв

Сильный взрыв прогремел в американском городе Хьюстон, по меньшей мере один человек был госпитализирован, сообщает телеканал Fox 26 Houston, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает полиция города в Twitter, взрыв произошел на улице Гесснер (Gessner Road) в северо-западной части города, движение на близлежащих улицах перекрыто.

Взрыв произошел примерно в 4.15 по местному времени. По сообщениям местных жителей, взрыв был слышен на расстоянии нескольких миль и был такой силы, что в некоторых зданиях вылетели окна.

Как сообщает местный телеканал ABC 13, взрыв произошел в здании компании Watson Grinding and Manufacturing. Предположительно, взорвался бак с газом.