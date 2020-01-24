https://news.day.az/world/1196876.html Китай выделил 1 млрд юаней для борьбы с новым коронавирусом

Китай выделил 1 млрд юаней для борьбы с новым коронавирусом

В мире, 24 января 2020 17:50 470

Министерство финансов КНР выделило 1 млрд юаней ($145 млн) в помощь провинции Хубэй для борьбы со смертельным коронавирусом нового типа.

Это очередная мера Китая по контролю за распространением пневмонии, вызванной коронавирусом, сообщает агентство "Синьхуа", передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

В середине декабря в городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае достигло 830 человек, более 20 человек погибли.

В Ухане приняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с Уханем, остановлено движение городского транспорта. Закрываются для въезда и выезда и другие города в провинции Хубэй.

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