Во Франции госпитализировали человека с подозрением на заражение коронавирусом

Врачи города Бордо поместили на обследование в больницу человека с симптомами заражения коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает в пятницу организация SOS Medecins, передает ТАСС.

"Сотрудник центра SOS Medecins принимал в консультационном центре пациента, жаловавшегося на лихорадку и кашель", - говорится в сообщении на официальной странице организации в Facebook. Во время осмотра мужчина подтвердил, что недавно путешествовал и прибыл во Францию из КНР через Нидерланды. Он также утвердительно ответил на вопрос, "посещал ли он в последнее время китайский город Ухань или контактировал с теми, кто там был".

"Врач немедленно выдал ему дыхательную маску. Он сообщил коллегам в консультационном центре, что в его кабинете объявлен карантин. После принятия всех необходимых мер предосторожности врач обратился к медикам спасательной службы и передал им пациента, - поясняет организация. - Сейчас мужчина помещен в Университетский госпиталь Бордо для наблюдения". Уточняется, что события происходили в четверг, 23 января.

Радиостанция France Info сообщила, что в региональном агентстве неотложной помощи им не смогли подтвердить или опровергнуть эти данные. Министр здравоохранения Франции Аньес Бюзен после заседания Совета министров в пятницу заявила журналистам, что пока "во Франции нет ни одного подтвержденного случая" заражения этим вирусом.