Президент Турции назвал число погибших и пострадавших в результате землетрясения

До настоящего времени в результате землетрясения в Элязыг погиб 31 человек, более 1,5 тыс. получили ранения, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

"До настоящего времени в результате землетрясения погиб 31 человек, 1607 человек получили ранения. Все необходимое было доставлено в зону стихийного бедствия. Государство оказывает помощь гражданам всеми возможными способами", - сказал он.

По его словам, 45 человек были спасены из-под завалов.

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