В Вене у стюардессы из Китая заподозрили коронавирус

Стюардессу из Китая госпитализировали в австрийской столице с подозрением на коронавирус. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба мэрии Вены, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Это первый случай госпитализации в Вене с подозрением на коронавирус.

Известно, что бортпроводница пару дней назад была в городе Ухань провинции Хубэй, где распространён вирус. Ее госпитализировали в субботу, она находится в инфекционном отделении больницы имени кайзера Франца Иосифа.



Как сообщила в воскресенье главврач Кристиане Хагенауэр, сегодня госпитализированной "объективно и субъективно лучше".

Медицинское обследование займёт до 48 часов, только после этого можно будет с уверенностью поставить диагноз.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

По последним официальным данным, только в Китае известно о 1975 зараженных, из них 56 скончались.

